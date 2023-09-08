محافظ مطروح يتفقد سيارة حملة التبرع بالدم في مدينة سيوة (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، سيارة حملة التبرع بالدم بمدينة سيوة، بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة ومشايخ وأهالي الواحة.

وأشاد محافظ مطروح بإقبال أبناء سيوة وتكاتفهم على ذلك العمل الخيري للمساهمة في توفير مزيد من كميات وفصائل الدم ومشتقاته اللازمة لإنقاذ أرواح المواطنين خاصة مصابي الحوادث والحالات المرضية والعمليات الجراحية.

- متابعة تنفيذ عدد من المشروعات بسيوة

جاء ذلك خلال زيارة اللواء خالد شعيب الميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين والحياة الكريمة لهم.

وكان التقى محافظ مطروح، الدكتور هاني عياد، استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أسامة زعيتر، رئيس المركز الإقليمي لإقليم الإسكندرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبحضور محمد صباح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة والمهندسة أمل عرفة، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة وحمدي عبيد، مدير عام الاستثمار.

وخلال اللقاء، تم مناقشة جهود إعداد المخطط الاستراتيجي ومقترح لتوسعة الحيز العمراني لمدينة سيوة بمحافظة مطروح، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في الانتهاء من إعداد المخطط وتحديثه وفقًا للمتغيرات الجديدة على أرض الواقع يراعي طبيعة السكان والاحتياجات الحالية والمستقبلية مع الامتداد العمراني وتغيرات المناخ ويحافظ على الطابع والطراز البيئى لواحة سيوة، وضمان التوسع بعيدًا عن العشوائية، ومراعاة ما تم من مشروعات قومية وتنموية وخدمية والتوافق على الأنشطة والمجالات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستقبل أفضل لأهالي الواحة.

وأشار محافظ مطروح إلى أن الهدف من وضع رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانيات والمقومات المتاحة بالواحة والاستغلال الأمثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كل القطاعات، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث