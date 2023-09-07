300 مليون جنيه تكلفة تنفيذ الصرف الصحى بقرية غرب أسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ضرورة الإسراع بوتيرة العمل فى جميع قطاعات العمل العام؛ حتى يجنى المواطنون ثمار ما يتم من إنجازات متتالية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، ومن بينها قرية غرب أسوان، باعتبار أن تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى ذات أسبقية أولى فى جميع المشروعات التى تتم على أرض المحافظة.

جاء ذلك بهدف الوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية، والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

◘ سرعة الانتهاء من المسافة المتبقية لشبكات الانحدار بقرية غرب أسوان

جاء ذلك أثناء الاجتماع، الذي شدد فيه محافظ أسوان على سرعة الانتهاء من المسافة المتبقية لشبكات الانحدار بقرية غرب أسوان فى أكتوبر المقبل بطول 10 كم من إجمالي 60 كم بأقطار تتراوح من 200 مللى إلى 600 مللى، وبالتوازى الانتهاء من إنشاء 5 محطات للرفع ومحطة المعالجة بطاقة 2000 م3/ يوم بنهاية العام الحالى وذلك ضمن مشروع متكامل للصرف الصحى بتكلفة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه.

◘ إعادة الشىء لأصله

وكلف محافظ أسوان الهيئة والشركة المنفذة بإعادة الشىء لأصله فى أى مسافة يتم انتهاء العمل بها، ليعقب ذلك قيام قطاعات العمل الأخرى بأعمال الرصف والتطوير والتجميل ليساهم كل ذلك فى النهوض بالقرية سياحياً على أكمل وجه.

حضر الاجتماع سوزان متولى، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد صلاح المشرف على المشروعات بالمحافظة ومسئولى الشركة المنفذة.