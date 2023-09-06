الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: لا يوجد اعتراض أمام قضاء الله وقدره

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه لا يوجد اختيار أمام قضاء الله وقضاء النبي، مستدلًا بقوله تعالى "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن النبي عليه السلام عندما يأمر بشيء يطاع ومنه قول النبي عليه السلام "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"، مشيرًا إلى أن الناس زمان كان يتزوجون في غرفة واحدة وعاشوا أفضل حياة وأنجبوا ذرية طيبة لأن من يَسّر يَسّر الله عليه.

 لا بد أن يكون الشيء في موضعه

وأكد أنه لا بد أن يكون الشيء في موضعه، أي أن يزوج الرجل ابنته لشاب صالح، وذلك لعدم حدوث المشاكل بينهما، لأنه سُئل زمان رجل قالوا له لمن تزوج ابنتك؟ قال للشاب الصالح، قالوا ولما قال إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها.

رمضان عبدالمعز قضاء الله النبي عليه السلا شاب صالح أكرمها ذرية طيبة

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