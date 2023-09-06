المدير العام لكاريتاس مصر: نخطو خطوات إيجابية نحو تمكين الفقراء

انطلقت صباح اليوم جلسات اليوم الثاني من اجتماع كاريتاس الشرق الأوسط بالقاهرة، بحضور الشركاء وفي جلسة العمل الخاصة بعرض خطط العمل المستقبلية الخاصة بـ كاريتاس مصر أكد دكتور أيمن صادق المدير العام لكاريتاس مصر أن كاريتاس مصر تخطو خطوات إيجابية لتصير من أكبر الجمعيات الاهلية في مصر، التي تهتم بدعم وتمكين الفقراء والمهمشين.

وطرح د.أيمن صادق، في جلسة العمل المخصصة لعرض فرص وتحديات العمل التي تختبرها كاريتاس مصر أمام تجمع كاريتاس الشرق الاوسط والشّركاء والمانحين من اوروبا وامريكا، خطوات التحول التنظيمي والمؤسسة التي أوشكت الجمعية على الانتهاء منها في سبيل تطوير آليات ومنهجيات العمل بهدف تمكين الفئات المستهدفة من مختلف برامج عمل الجمعية في أكثر من ٦٤ تجمع محلي من خلال فريق عمل يقارب 1700 من العاملين والمتطوعين.

وأكد أن كاريتاس مصر انتهت من تطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لكاريتاس مصر 2023- 2027، بمشاركة المستفيدين والشركاء المحليين والداعمين والعاملين بالجمعية من أجل تعزيز النهج التشاركي، وتحقيق التطور المطلوب في منهجيات العمل بالتركيز اكثر على الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا في المجتمع وبصفة خاصة الأطفال والفتيات المعرضات لمختلف أشكال التمييز أو الإساءة القاءمة على النوع الاجتماعي، والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال في ظروف الشارع، والمتاعفين والاكثر عرضة لمخاطر الإدمان والوصمة المجتمعية المتصلة بها.

أشار أيمن إلى أن هذا بالاضافة لدعم وتعزيز فرص الحياة الكريمة لكلا من المصريين واللاجئين بمصر على حد سواء من خلال برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمصريين وبرامج الدعم والمساعدات الانسانية للاجئين.

وفي ختام العرض، أكد المدير العام لكاريتاس مصر إصرار فريق العمل بالجمعية على الالتزام بقيم كاريتاس الاساسية المحبة والتضامن والعدالة بدون تمييز للجميع من أجل تحقيق التوجهات الاستراتيجية للجمعية، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والداعمين والشركاء وبصفة خاصة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، لتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك في تنمية المجتمعات وتمكين الأفراد بمصر من أجل تحسين فرص حياتهم.