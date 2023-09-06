الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن انتشار مهنة إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بإدلب

إعادة تدوير المخلفات
إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بإدلب

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرا عن انتشار مهنة إعادة المخلفات البلاستيكية في إدلب السورية.


وقال التقرير: "العودة إلى الحياة في ظل ظروف قاسية ومحاولة البناء مجدداً، مبدأ اتخذه سكان سوريا لمواجهة الأوضاع البيئة والاقتصادية القاسية في البلاد".


وأضاف التقرير: "في خطوة لافتة أصبحت إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، مصدر دخل لعشرات المواطنين في إدلب، كما أنها تسهم في تخليص المنطقة من المخلفات".


وقال أحد العاملين في مجال تدوير البلاستيك في التقرير: “بشتري المنتجات البلاستيكية من المواطنين، ونحن في المصنع يوجد لدينا مطحنين للبلاستيك”، موضحاً أنه بعد طحن البلاستيك، يتم إنتاج من جزء منه أنابيت بلاستيكية، وجزء أخر يتم استخدامه في أعمال أخرى ومنها الأعمال الزراعية".


وواصل التقرير، أن العديد من سكان هذه القرية في مدينة إدلب يجمعون مخلفات البلاستيك ويبعونها لمراكز تدوير المخلفات، موضحا أن مركز التدوير هو الخطوة الأولى التي يتم من خلالها معالجة مختلف أنواع المخلفات، ليتم تحويلها إلى حبيبات بلاستيكية صغيرة صديقة للبيئة.

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