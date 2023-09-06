الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على معايير القبول للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه بالتنسيق مع شركة WE سيتم دخول مدرسة  WE للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة البحيرة بشارع جلال قريطم بدوران الاستاد بمدينة دمنهور للخدمة مع بداية العام الدراسي 2023 - 2024، كما تم فتح باب التقديم للمدرسة، مشيرة إلى أنه تم وضع بعض المعايير للقبول بالمدرسة. 

معايير القبول للالتحاق بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية 

أولا: أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 والحد الأدنى لمجموع القبول طبقاً لتنسيق وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني 240 درجة.

ثانيا: ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن ١٨ عاما.

ثالثا: أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

رابعاً: يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

خامسا: أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

سادسا: يجيد الطالب اللغة الإنجليزية

رابط التقديم بمدارس WE للتكنولوجيا

وللتقديم بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg/home 

ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/TMmbj9ZCi28hCyXw8 

وللاطلاع على طريقة التقديم يرجى مشاهدة الفيديو على الرابط التالي:

https://fb.watch/lTRQRnymxc/?mibextid=Nif5oz

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جهود الدولة المصرية لدعم التعليم الفنى لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل والإنتاج باعتباره قاطرة التنمية ولدوره الفعال فى المساهمة بكافة خطط وبرامج التنمية والبناء التى تشهدها الدولة المصرية، حيث يشهد تعليم البحيرة انطلاقة قوية للتوجة نحو مدارس التكنولوجيا التطبيقية تحت رعاية ودعم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتنمية التعليم الفنى لإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لسوق العمل والإنتاج والمساهمة فى كافة خطط وبرامج التنمية والبناء التى تشهدها الدولة فى شتى المجالات والقطاعات، ووفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير وتحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مدرسة WE للتكنولوجيا تعليم البحيرة نهال بلبع WE للتكنولوجيا محافظة البحيرة

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