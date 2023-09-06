الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

"كيرلس إسحق" صانع مجسمات بأعواد الكبريت يبهر رواد السوشيال (صور)

كيرلس اسحق
كيرلس اسحق

استطاع الفنان الصغير كيرلس إسحق فهمي، إبهار رواد السوشيال ميديا وعشاق الفن المختلف ووضع اللمسات الخفيفة على أعماله ليخطف قلوب متابعينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انبهارهم ومشاهدتهم لمجسمات مصنوعة من أعواد الكبريت المتراصة بشكل محكم ومنظم.

كيرلس فنان المنيا 

قال كيرلس إسحق فهمي، الذي يدرس حالياً بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة الفرقة الثانية، ويبلغ من العمر 20 عاماً، بمحافظة المنيا، إن هوايته المفضلة هي صناعة المجسمات بأعواد الكبريت، وبدأ شغفه بصناعة المجسمات عند دخوله الكلية ليدرس ما يحب بالجامعة.

وأضاف كيرلس إسحق، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه عمل على العديد من المجسمات التي كانت عبارة عن مشاريع للكلية لكن بخامات مختلفة ومتنوعة مثل الكرتون أو الناصبيان، ولكن لفت انتباهه بالصدفة مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك أحد الأشخاص يروج عن أعماله وتقديم مجسمات بأعواد الكبريت، معلقاً: “أنا انبهرت بالفكرة وحبيت ابتدي اعمل حاجة زي كده، وأتعلم حاجة جديدة ويكون فيها تطوير مختلف”.

وأوضح كيرلس إسحق، أن من ضمن المشروعات التي عمل بها وانبهر بها رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هو مجسم لبرج إيفل بحوالي 2200 عود كبريت، وقمت بصناعته في وقت كبير حوالي 20 يوما، وعندما انتهيت من صناعته لقي إعجاب الكثير من الناس، وكان رد فعل أهلي وأصدقائي مشجع على تطوير نفسي وصناعة العديد والكثير من المجسمات المختلفة، وكان ثاني مجسم قمت بصناعته كان عبارة عن مركب قراصنة واستخدمت حوالي 5000 عود كبريت وتم صناعة في وقت قياسي حوالي 25 يوما، أما عن ثالث عمل قمت بصناعته كان لتمثال لطائر الطاووس وتم استخدام حوالي 4500 عود كبريت بارتفاع 80 سم وتم صناعته في وقت يبلغ حوالي 15 يوما.

وأنهى الطالب كيرلس إسحق، حديثه بأنه يتمنى استكمال ما يحب وتطوير نفسه في هوايته المفضلة لقلبه من خلال صناعة مجسمات كبيرة وكثيرة في المستقبل، ومن ضمن أحلامه التي يسعى لها هي افتتاح معرض خاص لعرض شغله فقط ويأتي الناس من كل مكان لمشاهدة أعماله الفنية.

كيرلس اسحق المجسمات صناعة المجسمات برج إيفل مجسمات الكبريت

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