الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدكتور فرج عبدالله: نناقش آليات تساعد في صياغة القوانين واللوائح التي تسيطر على الأسواق

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور فرج عبد الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، إن جلسة اليوم بالحوار الوطني ناقشت مواجهات التضخم في الأسعار كما شهدت الجلسة مناقشات مثمرة وفعاليات هامة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة، أن التضخم يمس المواطنين بشكل مباشر فالكثير من المواطنين لا يهمه السياسات النقدية بقدر ما يهمه متغيرات الأسعار وما يعود عليه من وراء تلك الأمور لذا حثت الجلسة على تعزيز آليات تساعد في صياغة القوانين واللوائح التي تسيطر على الأسواق والمنتجات وتكون هناك رقابة على الأسعار لضبط حالة البيع والشراء والقضاء على احتكار السلع.

 

وعُقدت جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى اليوم الثلاثاء، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

 

فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية. 

 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

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