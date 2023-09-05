الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفيرة سها جندى تكشف كواليس مقترح الرئيس حول تنظيم الهجرة الشرعية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، كواليس مقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تنظيم الهجرة الشرعية، قائلًة: "إن ما قاله الرئيس هو برنامج نعمل عليه بالفعل، والهدف الأساسي مكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق بدائل لتدريب وتوظيف المصريين الذين يحلمون بعبور البحر؛ للوصول إلى شاطئ آخر في المدينة التي في خيالهم وأحلامهم".

وأضافت جندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، أن هذا البرنامج نعمل عليه بالفعل في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف تدريب المصريين على أعلى المستويات ليكونوا منافسين في سوق العمل العالمية.

وأوضحت أنه تم البدء في علاقات مع الدول المختلفة، وقد دشنا المركز المصري الألماني لهذا الهدف، وهو تدريب ليس فقط العمال، وإنما المهنيين والفنيين وجميع التخصصات، لكي يكونوا مفصلين على احتياجات المجتمع الألماني.

السفيرة سها جندي مقترح الرئيس الرئيس السيسي الهجرة الشرعية برنامج اخر النهار

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