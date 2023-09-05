الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

عرض "تابو" على خشبة مسرح السلام ضمن مسابقة مهرجان المسرح التجريبي

عرض تابو
عرض تابو

عُرض على خشبة مسرح السلام، المسرحية السورية الألمانية "تابو – Tabu" للمخرج محمد ديبان، وهو من نوعية العروض الراقصة،  ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران.

ويحاول "تابو – Tabu" أن يعبر عن أمور إنسانية عدة، ويتفرد العرض المسرحي بتوظيفه لعدد كبير من المهارات الجمالية المتنوعة، عبر خطوات متسارعة وأجساد متشابكة وحركات متتابعة وخطوط تتشكل مرسومة على إيقاع موسيقي صاخب وعبر تعبيرات متناسقة، ويقدم العرض تجربة متعددة تحاكي تنوع الثقافات والتعابير الإنسانية من خلال الرقص والحركة،

وتقوم رؤية الأساسية للعرض على أننا ما نزال غارقين بالمحظورات التي نخشى الاقتراب منها أو التحدث عنها، رغم الحداثة، حيث لكل منا تابو خاص يعيش معه، يخشى الإفصاح عنه ويحاول دائما الابتعاد عنه، تابو هو الجانب الجنسي والسياسية والديني والرابط الوثيق بين زوايا هذا المثلث الذي يحكم البشر، وله التأثير الأكبر عليهم.

أبطال عرض تابو 

والعرض "تابو – Tabu" إنتاج سوري إلماني مشترك، من إخراج محمد ديبان، مصمم الرقصات: بريسا أيوب ونادين مرشي ومحمد ديبان، والراقصون في العرض: محمد أمين، فادي وأكد، كارلا أنطونيا ويبر، أوكسانا تشوبرينيوك، محمد علي ديب، إينا جوشار.

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