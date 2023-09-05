الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا توما حبيب يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة القديسة ريتا بطما

توما حبيب
توما حبيب

ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك القداس الإلهي، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة القديسة ريتا، بطما.

شارك في الصلاة الأب أبانوب كرمي، راعي الكنيسة، والأب جيروم نصير، وفي كلمته أجرى الأنبا توما حبيب حوارًا أبويًا مع المحتفى حول أهمية هذا، اليوم الذي يترك بصمة جميلة في حياتنا، وهو لقاء المسيح في سر القربان، بعد أن تم إعدادهم، والتعرف عن يسوع عن قرب.

وشرح الأب المطران لهم أهمية الأسرار المقدسة، وكيف نعيشها، وأهميتها في حياتنا المسيحية، مشيرًا إلى سر التناول، الذي سر الحياة، حيث علينا إظهار يسوع، الذي نتناوله في حياتنا، وتعاملاتنا، ومثلنا مع الآخرين.

 مطران طيبة يترأس قداس النذور الدائمة للأخت رانيا عدلي

وفي سياق آخر، ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك قداس النذور الدائمة للأخت رانيا عدلي الكومبونيانية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بكوم أمبو، بأسوان.

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، الكومبونيان، والفرنسيسكان، والإيبارشيين، حيث سرد صاحب النيافة شهادة تفاني الرهبنة الكومبونيانية، في رسالة الحب، الذي قدمته الراهبات في الماضي، سيرًا على نهج القديس دانيال كومبوني، واستمرارية الرسالة، حتى يومنا هذا "أنا أموت ولكن عملى لن يموت".

وشجع راعي الإيبارشية الأخت رانيا على الاستمرار في اتباع يسوع، وتعاليمه، وتقديم رسالة الحب، والتضحية بأن تكون مثل الخميرة في العجين، وتنشر ذلك الحب في رسالتها.

كذلك شجع الأب المطران الشباب على التباعية، لخطى يسوع، وتكريس الذات استجابةً لاحتياج الكنيسة للمكرسين في عالم اليوم .

الجدير بالذكر أن احتفال النذور الدائمة للأخت رانيا عدلي، جاء تحت شعار "محبة أبدية أحبتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة".

نيافة الانبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك قداس المناولة الاحتفالية نيافة الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك كنيسة القديسة ريتا

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