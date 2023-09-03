مدير «نجدة الطفل» يكشف مصير الطفل رحيم

قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن واقعة ترك أم لطفلها لدى سيدة تجهلها، واقعة متكررة وليست غريبة، مردفا: "والدة الطفل تركته مع سيدة أمينة، بينما أخريات يتركون الأطفال في الشارع".

وأكد “صبري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، أنه تواصل مع صاحب المنشور الذي سلط الضوء على قصة الطفل رحيم، وتواصلوا مع السيدة عفاف التي تتولى مسؤولية الطفل.

ولفت إلى أن النيابة العامة أحالت الموضوع إلى نيابة الطفل بالقاهرة، وصدر قرار بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية.

مصير الطفل رحيم بعد أن تخلت عنه أمه

وأردف: "الطفل عمره 6 سنوات، يهمنا إخراجه من حالة الخطر التي يعيش فيها، والبحث عن دار رعاية يستقر فيها".

وأكد أنه سيصدر للطفل شهادة ميلاد بأسماء أب وأم اعتبارية، ويحصل على جميع الخدمات الصحية، وسيتم إلحاقه بالمدرسة.

ولفت إلى أن والدة الطفل أخبرت عفاف، بأن الطفل اسمه رحيم، ولا توجد أي بيانات أخرى عنه، وإذا ظهر أهل الطفل سيكون من السهل تعديل بياناته.

واختتم: "لن نترك الطفل، كالتزام دستوري وإنساني، سيحصل على حقوقه الدستورية، من حقه يكون له شهادة ميلاد، وسنلحقه بالتعليم".