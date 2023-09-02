وزير الشباب ومحافظ أسوان يفتتحان الملعب الخماسي وقاعة مناسبات بنادي الشمس

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان العديد من المشروعات الاستثمارية التي تم تنفيذها بنادي الشمس الرياضي بمنطقة كيما، والتي تمثلت في إنشاء ملعب خماسي لكرة القدم "مضاء" بواسطة أحد المستمثرين على مساحة 800 متر مربع، وبتكلفة وصلت لـ 1.5 مليون جنيه للمساهمة في توفير مصدر ودخل مالي سنوي، وموارد ذاتية إضافية لمواجهة مصروفات النادي دون الاعتماد على ميزانية الدولة.

افتتاح قاعة المناسبات بنادى الشمس

كما قام الدكتور أشرف صبحي، واللواء أشرف عطية بافتتاح قاعة المناسبات المكشوفة بالنادي والتي تم إنشاؤها أيضاً بمعرفة أحد المستثمرين لتعمل على توفير دعم سنوي من خلال إستغلال هذه القاعة، وكافة أعمال التطوير والتحديث التي تمت بالنادي الاستغلال والاستثمار الأمثل الهادف لتوفير موارد ذاتية تساهم في أداء النادي لدوره الرياضي والترفيهي والمجتمعي على الوجه الأكمل.

الوزير والمحافظ يهنئان نادى الشمس

وقدم الوزير والمحافظ تهنئتهم لنادي الشمس الرياضي لحصوله على 64 ميدالية منهم 35 ميدالية ذهبية، و25 ميدالية فضية، و4 ميداليات برونزية في بطولة الصعيد للسباحة والتي أقيمت في محافظة المنيا خلال الفترة من 12 إلى 20 أغسطس المنقضي، فضلاً عن الحصول على المركز الأول فى بطولة المياه المفتوحة بالمنيا أيضاً.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات