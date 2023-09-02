بالمزمار.. سيد الحسيني يشارك سعيد الأرتيست حفل مهرجان القلعة 31

شارك الفنان سيد الحسيني في حفل عازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست المقام على مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

واشعل سيد الحسيني أجواء الحفل بعزفه على المزمار وسط إيقاعات سعيد الأرتيست وفرقته، وقدم عدد من المعزوفات الموسيقية ومن بينها “أما براوة".

ويقدم عازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست خلال الحفل مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية والارتجالات، بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة منها مجانين، إحنا الشباب، ميدلى إسكندرانى، تقاسيم مصرية، صباح مصري، مكسرات وغيرها.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة" بمجموعة من المونولوجات والدويتوهات الغنائية لكبار الفنانين والتي تناولت عدد من القضايا الاجتماعية منذ عقود .

ويختتم الليلة التاسعة من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء النجم اللبنانى وليد توفيق باقة من أعماله الخاصة الشهيرة منها اسهر، أصحاب السعادة، اصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، انا مش حمل الليالى وهابى بيرث داى تو يو.

وأهدت إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وأهدت إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وأهدت إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.