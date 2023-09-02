السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالطبلة.. سعيد الأرتيست يشعل حفله بمهرجان القلعة 31 (صور)

حفل سعيد الأرتيست
حفل سعيد الأرتيست بمهرجان القلعة

أشعل عازف الإيقاع سعيد الأرتيست حفله المقام حاليا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات الدورة 31 لـ مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

 

وبدأ سعيد الأرتيست الحفل بإيقاع “بقابل مواهب” برفقة فرقته التي تضم العديد من عازفين الإيقاع وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

ويقدم عازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست خلال الحفل مجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية والارتجالات، بالإضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة منها مجانين، إحنا الشباب، ميدلى إسكندرانى، تقاسيم مصرية، صباح مصري، مكسرات وغيرها.

 

ومن المقرر أن يشارك في الحفل كورال كلية التربية الموسيقية "صوت العاصمة" بمجموعة من المونولوجات والدويتوهات الغنائية لكبار الفنانين والتي تناولت عدد من القضايا الاجتماعية منذ عقود .

 

ويختتم الليلة التاسعة من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء النجم اللبنانى وليد توفيق باقة من أعماله الخاصة الشهيرة منها اسهر، أصحاب السعادة، اصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، انا مش حمل الليالى وهابى بيرث داى تو يو.

 

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

وأهدت إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء عازف الإيقاع سعيد الأرتيست سعيد الأرتيست مسرح محكى قلعة صلاح الدين مهرجان القلعة الدولي

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