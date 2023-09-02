أكاذيب الإرهابية.. مصدر أمنى ينفى وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات

نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات.

وأكد المصدر على أن ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام.

ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام..

وأوضح المصدر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات بشكل حاسم.