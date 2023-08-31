205 رحلات "شارتر" بمطارى مرسى مطروح والعلمين فى الموسم السياحى

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار التدفق السياحي من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين، موضحًا أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من الداخلية أو الخارجية وخاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيًا.

استقبال 205 طائرات شارتر

وأوضح أن بلغ عدد الرحلات ٢٠٥ طائرات شارتر حتى الآن منها ١٥٩ رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي و٤٦ رحلة شارتر بمطار العلمين بيانها كالتالي، ١٠٢ رحلة قادمة من دولة إيطاليا، ٢٣ رحلة من دولة سلوفاكيا، ٢٤ رحلة من دولة التشيك، ١٠ من دولة صريبا بمطار مرسى مطروح، ١٧ رحلة شارتر قادمة من دولة كازاجستان، ٢٩ رحلة قادمة من دولة التشيك، وذلك بمطار العلمين، وذلك منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2023 في مايو الماضي.

استقبال 8 رحلات من دولة إيطاليا

وأشار إلى أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس الأربعاء 8 رحلات طيران شارتر قادمة من دولة إيطاليا، استمرارًا لتدفق السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح من عدد من الدول الأوروبية.

توزيع الورود والكتيبات التعريفية بلغات مختلفة

وأكد محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف.

وفى سياق آخر، كان قد أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي خاصة الخارجى، مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيًا، والتي بلغت 34 طائرة شارتر، منها 25 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي، وعدد 9 رحلات شارتر بمطار العلمين، تحمل على متنها عددًا من الأفواج السياحية من عدد من الدول الأجنبية.