الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مارجريت عازر تكشف لـ"الدستور" أسباب استقالتها من حزب المحافظين

عازر
عازر

كشفت النائبة السابقة مارجريت عازر عن أسباب استقالتها من حزب المحافظين، مؤكدة أنها ترى غالبية الأحزاب "للأسف الشديد" لا تسطيع تقديم دور حقيقي ويغلب عليها دور الشو الإعلامي فقط والمعارضة الفجة دون تقديم حلول قابلة للتطبيق.

كل الأحزاب التي تنتمي لشخص تكون فاقدة للمؤسسية

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "كل الأحزاب التي تنتمي لشخص تكون فاقدة للمؤسسية، وحدث خلاف في الرؤى مع حزب المحافظين في الفترة الأخيرة، خاصة أن الشكل التنظيمي للحزب مختلف تمامًا عن الأصول السياسية وما درسته وخبراتي السابقة، فالحزب مهتم بالشو دون العمل على إنشاء قواعد حقيقية يعمل عليها أو قواعد في كل المحافظات بالشكل الذي يعمل على نمو الحزب".

لا أيديولوجية واضحة لـ"المحافظين"

وأكملت: "أي حزب لا بد أن تكون له أيديولوجية واضحة، ولكن خلال فترتي في (المحافظين) لم أفهم أيديولوجيته.. هل هو ليبرالي أم يساري أم محافظ كما أن رؤيته لم تكن واضحة"، معلقة: "الحزب ليس من المفترض أن يكون قصرًا مغلقًا يشهد ندوات لنفس الشخصيات بشكل دوري، ويقال فيها نفس الكلام دون آليات للتطبيق أو رؤى أو خطوات جادة لزيادة انتشاره بين المواطنين وفي المحافظات".

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عاجل .. استقالة مارجريت عازر من حزب المحافظين

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وأوضحت: "مبادئي الثابتة عندما أدخل أي مكان أو مؤسسة أحاول أن أبني فيه وهذا ما حدث في المحافظين، فتعاملت مع الكل وكونت علاقات جيدة مع الكل، كما التف حولي الشباب وتعاونت معهم بهدف بناء الحزب، وحضّرت لأداء قوي في المحافظات والعمل بشكل مختلف، لكن في الحقيقة وجدت أن الأمور لا تسير على هذا النحو ولا تساعد على ذلك.. لا تمضي في طريق بناء حزب ولكن فقط تصريحات إعلامية، ولم أستطع تنفيذ رؤيتي ولم أشهد أداء سياسيًا فعليًا للحزب، كما أن التنظيم المؤسسي به مشكلات كثيرة، وعليه قررت الخروج دون خلافات".

وعلقت: "لا أرى للحزب أي موقف مُقدر في شأن الانتخابات الرئاسية.. ومصر دولة كبيرة للغاية وتحتاج إلى مؤهلات سياسية واقتصادية وثقافية وإدارية كثيرة في من يترشح لرئاستها، إنما البحث عن ترشيح شخصية وفقط فهذا يمثل عبثًا في الحقيقة، خاصة إن كان غير مؤهل.. فمصر كبيرة وتحتاج إلى خبرات ومؤهلات عظيمة".

وكشفت أن هناك استقالات كثيرة من الحزب في الفترة الأخيرة وخاصة من الشباب، ولكن لا يتم التصريح بذلك لوسائل الإعلام، مؤكدة: "هناك مجموعة رائعة من الشباب في الحزب وتريد العمل وتقديم شيء، ولكنهم مكبلون في منظومة سيئة تفسد أي طموح سياسي".

ورأت أن غالبية الأحزاب السياسية الآن بما فيها "المحافظين" ليس لديها دور فعلي ولا تحقق آمال وأحلام المواطنين ودورها الأساسي في توفير مفرخة حقيقية للكوادر الحزبية والسياسية، معلقة: "أي حزب لا يستطيع إخراج كوادر في كل المجالات ولا يستطيع تقديم رؤية وبدائل حقيقية ونقاشات موضوعية مع الحكومة بالشكل الذي يظهر كفاءاته ومدرسته الحزبية، فما السبب من وجوده!، فالأحزاب ليست للاعتراض فقط أو دون تقديم بدائل قابلة للتطبيق على الأرض".

النائبة السابقة حزب المحافظين الدستور الأحزاب مارجريت عازر

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