"إيمان ورضا".. انطلاق مؤتمر مشترك لثلاثة من كنائس القاهرة

انطلق مؤتمر مشترك لثلاثة من كنائس القاهرة: العائلة المقدسة، بالمطرية، السيدة العذراء، بالمعادي، بالإضافة إلى القديسة تريزا، بالشرابية، أمس، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وشعار "إيمان ورضا وشكر".

يقام المؤتمر في الفترة من الثامن والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، ببيت صليب، بكفر شكر، بننها، بمشاركة القمص جورج سليمان، والأب يوحنا عادل، والأب متى عبد المسيح، رعاة الكنائس المذكورة، بالإضافة إلى خدام النشاط.

تضمن اليوم الأول من المؤتمر الفقرات التالية: تنبيهات المؤتمر، الترانيم الروحية، مشاهدة فيلم قصير حول "معوقات الإيمان، بالإضافة إلى لقاء تكويني مع الأب يوحنا عادل بعنوان"مفهوم الإيمان الحقيقي"، الذي يظهر وقت الشدة، مؤكدًا أهمية احتضان الأبناء، والأحفاد.