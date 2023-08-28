كيف تساهم البورصة العقارية في سوق العقارات السعودية؟.. محلل اقتصادي يجيب

أوضح حسن الأحمري، المحلل الاقتصادي، كيف تساهم البورصة العقارية في سوق العقارات السعودية، قائلاً: "إن البورصة العقارية هي عبارة عن معلومات متوفرة بالكامل لأي شخص فيما يتعلق بحجم التداولات في مدينة الرياض، حيث كان يوجد أكثر من 340 مليون تقريبًا وهو حجم السيولة المتداولة في السوق العقاري".

وأضاف الأحمري خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الصكوك الذي تم تداولها يوم أمس تقدر بأكثر من 25 صفقة، لافتاً إلى أن هذه المعلومات هي التي كان يحتاج إليها المستثمر.

وأوضح أنه كان يوجد تداول للعقار، لكن لم يكن هناك معلومات متوفرة بسبب عدم وجود رقمنة أو إدخال الرقمنة بشكل كامل إلى السوق العقاري، وقد كان هناك تطور واضح للخدمات المقدمة ن وزارة العدل خلال السنوات الماضية، لكن بعد إطلاق المنصة العقارية كان هناك شبه اكتمال للخدمات العقارية الرقمية المتكاملة للمستثمر أو المتداول.