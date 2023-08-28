الدمرداش: افتتاح مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة العريش أكتوبر المقبل

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، إنه تم تخصيص 200 متر بكلية الحاسبات الآلية ونظم المعلومات لإقامة مركز ابداع مصر الرقمي، وسيكون مزود بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا، والذي سينقل سيناء عالميا، والافتتاح اكتوبر القادم.

وأضاف “الدمرداش” أنه يتم تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأبناء سيناء علي التحول الرقمي وريادة الأعمال للاستفادة من تجربة سنغافورة في تسويق البرامج من خلال المنزل.وذلك في إطار تحول جامعة العريس إلى جامعة ذكية.

وقال رئيس الجامعة، إنه يجري حاليا تدريب دفعة علي التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات و سيتم تخريج اول دفعة من المركز بحضور مندوب وزارة الاتصالات ومندوب وزارة التعليم العالي خلال الشهر القادم ، مشيرا الى انه يجري تطوير البوابة الرئيسية للجامعة على طراز اسباني.. عربي ،والتي تعمل بنظام البصمة، وتصوير كاميرات والافتتاح سيكون في أكتوبر القادم.

وأكد “الدمرداش” أنه تمت إضافة عدة برامج مميزة داخل الكليات لتوفير الموارد الذاتية وهي برامج تؤهل الخريج للعمل في السوق المحليه أو السفر إلى الخارج، مضيفًا أنه تم الاتفاق على اختيار منطقة وسط سيناء كمكان أمثل لإقامة كلية الهندسة، لتوافر الشروط والمعايير، خاصة وانها تمثل مستقبل مصر تحت مسمى الهندسة والموارد الطبيعية ، كما تم اقرار برنامج مميز للعلوم الطبيعية داخل كلية العلوم، إلى حين انشاء كلية الهندسة .

وقال إنه نظرا لعزوف الطالب عن الالتحاق بكلية التربية الرياضية بسبب عدم وجود توظيف، فقد بدأنا العمل في تشجيع الطالب للتقديم للدراسات العليا، وكذلك إمكانية الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص البيني بين الكليات المعنية للجمع بين علاج طبيعي، والتربية رياضية ، إلى جانب الدخول في عمليات التدريب في مرحلة التعليم ماقبل الجامعي لتأهيل المدرس ، وذلك بتطوير المهارات، و تطوير المقررات الدراسة .. وعودة نظام التربية العملي للاشراف على مدرس الفصل، وتنفيذ برامج تدريب تحويلي .

وأضاف رئيس الجامعة ، إن مهارات الخريج لاتقاس حاليا بالشهادة، بل بالمهارات والامكانيات والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات التدريس أثناء العام الدراسي او خلال الفترة الصيفية.