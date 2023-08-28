الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ترحاب كبير من قبل جمهور الفنانة سيمون بمهرجان القلعة

سيمون
سيمون

بدأت منذ قليل المطربة سيمون حفلها الغنائي الأول ضمن فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

تفاعل كبير للفنانة سيمون بحفل القلعة 

وصعدت سيمون على خشبة المسرح وبدأ الحفل بأغنية تاني تاني وسط صيحات من وترحيب حاد من قبل الجمهور.

ويعتبر هذا الحفل الاول للمطربة سيمون في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء منذ نشأته.

ومن المقرر أن يبدأ حفل النجم هشام عباس فى العاشرة مساء والذي يقدم  باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها ناري نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالى، حالة، سهران وغيرها.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام في الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلًا متنوعًا منها 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

بالإضافة إلى سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن علي، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب ، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

سيمون القلعة مهرجان القلعة الفنانة سيمون مش نظرة وابتسامة

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