ضابط متقاعد بسلاح الجو الأمريكى لـ"القاهرة الإخبارية": تسليح تايوان لردع الصين أمر حتمى

قال ريموند باول، الكولونيل المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي، إنه لا بد من تسليح تايوان للرد على أي تحرك عسكري صيني متوقع ضد تايبيه في 2027.

الصراع الصيني التايواني

وأكد ريموند باول، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن طائرات إف 16 ستظل ذات أهمية قصوى بالنسبة لتايوان، ولهذا من الضروري أن تعزز تايوان موقفها العسكري لردع الصين.

وأشار إلى أن التساؤل الأكبر هو هل يمكن تقديم وتوفير المعدات اللازمة لهذه المنصة الجوية في 2027، ومواكبة التحديث، من أجل تعزيز أحد الشركاء الأساسيين في تلك المنطقة وهو تايوان، ليكون لديه القدرة الكبيرة على الردع في مواجهة التحركات العسكرية الصينية.

السياسة الأمريكية مع الحلفاء

وتابع: "السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة مع الكثير من حلفائها في هذه المنطقة على مدار عقود هي ببساطة الحفاظ على الوضع الراهن، وأي انضمام تايواني للصين لا بد أن يكون بطريقة سلمية دون أي تهديد عسكري، وبالتالي لا بد أن يكون لدى تايوان تسليح كافٍ لمنع الصين من التدخل فيها عسكريًا".