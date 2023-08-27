مدبولي يترأس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل قليل، على أن يعلن المجلس مخرجات الاجتماع عقب انتهائه.

وكان قد اختتم الدكتور مصطفى مدبولي مأمورية سفره لجنوب افريقيا الايام الماضية، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عدداً من مواقع الانتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.

وعقب ذلك، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات.

و على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عدداً من مواقع الانتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.