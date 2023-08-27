"كشف حبها القديم فاعتدى عليها وخطب زميلته".. سيدة تخلع زوجها بسبب صديقتها

"علاقة مراهقة كانت مقتصرة على النظرات والسلامات فقط، ولم تربطني به أي مقابلات أو حتى مكالمات، ورغم ذلك اتهمني زوجي بأننى أخفيت عنه الماضي".

"كدت أموت في يده".. بهذه الكلمات بدأت (نادية .ا) دعواها التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة وتحمل رقم ٥٠٦٥ لسنة ٢٠٢٣ والتي طالبت فيها برفع دعوى خلع ضد زوجها.

حياة هادئة

وقالت "نادية" في مستهل حديثها لـ"الدستور": "مرّ على زواجنا 4 سنوات فقط ورغم أن زواجنا كان تقليديًا، إلا أننا كنا نعيش حياه هادئة وسعيدة، وكانت شخصيتنا قريبة من بعضنا البعض ومتفاهمين على كل شيء، فخلال سنوات زواجنا لم نتشاجر سويًا مشاجرة كبيرة".

وتابعت الزوجة: "تخيّلت بأن الحياة بيننا ستظل بهذا الهدوء، لكن كل تخيلاتي ضاعت هباءً، فمع أول مشكلة فعلية بيننا، تخلّى عني وعن نجلنا ونسى كل أيامنا".

دعوة زفاف

وروت "نادية" قصتها: "منذ فترة تلقينا كارت دعوى حفل زفاف من أحد جيراني بالمنطقة، وفور ذهابنا لحضور الحفل، التقينا إحدى صديقاتي، وبمجرد رؤيتي قالت: "قدرتي تيجي تشوفي حبيب القلب القديم وهو بيتجوز"، وبمجرد سماع زوجي هذا الكلام، ظهر على ملامح وجهه الغضب وقرر العودة للمنزل سريعًا".

واستطردت: "فور وصولنا طلب منّي أن أشرح له ما قالته صديقتي، وهل فعلًا كان هناك أي علاقة بيني وبينه".

حب مراهقة

وتابعت نادية: "أخبرته بكل صراحة بأنه كان هناك مشاعر حب لكن مقتصرة على النظرات فقط، وأنها كانت في مرحلة المراهقة، فانهال عليّ بالضرب المبرح كدت أموت في يده واتهمني بالفجور وخاض في عرضي وعرض أهلي بشكل سيئ".

وأكملت حديثها: "على الفور، تركت المنزل وغادرت وتخيلت بأنه سيهدأ ويحضر لمصالحتي بمنزل أهلي لكنه لم يسأل عنّي مطلقًا بل قام بفضح أمري واتهمني بأن سلوكي كان سيئًا قبل زواجي منه، وخلال الفترة الماضية كان كل هدفه هو الخوض في عرضي ولم يهتم مطلقًا بسمعتي وسمعه ابننا، وبالنهاية قام بخطبة زميلته في العمل؛ لذلك قررت اللجوء إلى لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده".