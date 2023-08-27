تداول امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة الدور الثانى عبر السوشيال ميديا

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور أسئلة امتحان الديناميكا، وتزعم أنها لنفس الامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة داخل اللجان الامتحانية الآن، ضمن امتحانات الدور الثاني.

وبدأ طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية (رياضيات)، امتحان الدور الثاني في مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)"، صباح اليوم.

انتهاء امتحانات الدور الثاني لمادتي الكيمياء والجغرافيا

وانتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات)، من امتحان الدور الثانى في مادة "الكيمياء"، أمس، بإجمالي 14739 طالبًا وطالبة، كما انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الجغرافيا"، بإجمالي 5429 طالبًا وطالبة، أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

30 سبتمبر موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

وفي سياق آخر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في كافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة على مستوى الجمهورية لطلاب كافة المراحل التعليمية المختلفة والذي ينطلق يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث يستمر الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 5 يناير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

9 يناير 2024 موعد امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

وتنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم 9 يناير، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2024 فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وامتحانات الدبلومات الفنية السبت الموافق 1 يونيو 2024 وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

تبدأ إجازة نصف العام وفقًا للخريطة الزمنية للعام المقبل يوم السبت الموافق 27 يناير وتنتهي يوم 8 فبراير 2024 لمدة 15 يومًا.