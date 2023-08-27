الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة بالثانوية العامة الدور الثانى

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية (رياضيات)، امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)"، منذ قليل.


انتهاء امتحانات الدور الثاني لمادتي الكيمياء والجغرافيا

 

وانتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات) من امتحان الدور الثانى في مادة "الكيمياء"، أمس، بإجمالي عدد (14739) طالبًا/ وطالبة، كما انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الجغرافيا"، بإجمالي عدد (5429) طالبًا/ وطالبة، أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.


قبل بدء الامتحان، تواصل خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

 

رصد ٤ حالات غش إلكتروني في امتحان الكيمياء والجغرافيا 

 

 رصد عدد (4) حالات غش، هو ما تمكن منه أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، حيث تم ضبط طالبين بمحافظة (القاهرة، وكفرالشيخ) قاما بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الكيمياء"، كما تم ضبط طالبين بمحافظتي (الغربية، والجيزة) قاما بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الجغرافيا"، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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