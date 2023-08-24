الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يكشف معايير اختيار دول بريكس

بريكس
بريكس

كشف الخبير الاقتصادي د.علي الغنبوري، معايير اختيار دول بريكس قائلاً:"إن هناك معايير تم اعتمادها لقبول عضوية الـ 6 دول لمجموعة بريكس".

وأضاف الغنبوري، خلال مداخلة مع برنامج "المراقب" عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه كان هناك معياريان أساسيان: الأول متعلق بكتلة السكان في هذه البلدان باعتبار أن البريكس هي منظمة اقتصادية تنفتح دولها على أسواق وعلى قوى إقليمية قادرة أن تنمي اقتصاد البريكس، والمعيار الثاني يتمثل في أن الانفتاح على الدول كان من منطق الطاعة باعتبار أن هناك مجموعة من الدول التي لها قوة كبيرة فيما يتعلق بالطاقة وخاصة السعودية التي تعتبر الموجه لمنظمة "الأوبك" ، وبالتالي فإن هذين المعيارين الأساسيين هما اللذان تم اعتمادهما فيما يتعلق باختيار هذه الدول ضمن عضوية البريكس. 

أوضح أن بريكس منظمة اقتصادية بالأساس، لافتًا إلى أن هناك توجهات سياسية معلنة من خلال الرسائل والكلمات التي وجهها كل من رئيس روسيا ورئيس الصين فيما يتعلق بخلق نظام عالمي جديد أكثر عدلاً، وهو بدوره ما يعتبر نوعا من الصدام مع الغرب وعلى رأسه أمريكا.

علي الغنبوري خبير اقتصادي دول بريكس الانضمام لبريكس عضوية البريكس

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