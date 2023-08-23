محافظ قنا: توفير 165 مركب صيد لتوفير فرص عمل بالقرى الأكثر احتياجًا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مؤسسة "صنَّاع الخير للتنمية" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، سوف ستوفر عدد 165 مركب صيد حديثة ضمن مبادرة "مراكب الرزق" لتوفير فرص عمل ودخل ثابت لصغار الصيادين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف الداودي، أنه على من يرغب من الصيادين الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة الصيد في التقدم للحصول على مركب صيد ضمن المبادرة، التوجّه إلى أقرب وحدة تضامن اجتماعي بنطاق قرى ومدن المحافظة لتقديم الطلب واستيفاء نموذج التقديم في الفترة من 26 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل 2023.

التمكين الاقتصادي للأسر

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ قنا لمتابعة دعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجًا، والتي يمتهن سكانها حرفة الصيد ولا يملكون مراكب حديثة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والنائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد عبدالجليل، نائب مدير مؤسسة "صنَّاع الخير"، وعمر عبدالرحيم، مدير قطاع الجنوب بالمؤسسة.

كما أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية، وتحسين معيشة المواطنين، كشريك رئيسي للقطاع الحكومي بالتنمية المجتمعية والاقتصادية وتنمية الفرد، بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني.

الاستماع لشكاوى المواطنين

وفي وقتٍ سابق، استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، صباح اليوم الأربعاء، 75 مواطنًا بمكاتبهم، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلّها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.