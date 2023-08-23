الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس البرازيلي: الإنفاق العسكري العالمي تخطى تريليوني دولار وهو أمر غير مقبول

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا، إن الإنفاق العسكري العالمي تخطى تريليوني دولار، وهو أمر غير مقبول.

وأضاف الرئيس البرازيلي في كلمته اليوم الأربعاء أمام قمة بريكس في يومها الثاني، المذاعة عبر فضائية “إكسترانيوز”، أن التوصل لاتفاق سلام شامل في أوكرانيا ضرورة ملحة، داعيا إلى وقف الحرب.

وتابع الرئيس البرازيلي، أن مجموعة بريكس يجب أن تعمل لتعزيز السلام في العالم وحل الأزمة في أوكرانيا، معتبرا أن التحدي الأكبر للمجتمع الدولي هو الحرب في أوكرانيا، متابعا: نحن جاهزون للانضمام إلى الجهود الساعية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

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