خلال عام 2023.. 15 دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية (إنفوجراف)

أفاد المجلس التصديري للصناعات الغذائية بزيادة كبيرة في الصادرات، إذ وصلت إلى 2.6 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بمعدل نمو قدره 8%، ما يعادل 185 مليون دولار مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022، في قيمة تعد رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات صناعة الغذاء المصرية.

وكانت الدول العربية هي أكبر المستوردين للأغذية المصنعة المصرية، حيث ساهمت بنسبة 53% من إجمالي الصادرات، تليها الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأفريقية، والولايات المتحدة، وغيرها من المجموعات الدولية.

ومن بين أكبر المستوردين للمنتجات الغذائية المصرية، احتلت السودان المركز الأول، تلتها دول مثل السعودية، فلسطين، ليبيا، والولايات المتحدة.