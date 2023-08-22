الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحدث التعليم: نسب ضئيلة حصلت على درجات في التظلمات هذا العام

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إنه منذ بداية الإعلان عن التظلمات كان هناك توضيح للخطوات الخاصة بالتقديم الإلكتروني، وبعدها يتم تحديد الموعد واليوم للإطلاع على ورقة الإجابة ونموذج الإجابة ويرى الطالب صورة ضوئية من ورقة الإجابة ويدون عليها ملاحظاته.

وأضاف خلال مداخلةهاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والذماع عبر فضائية DMC، أن التظلم لو أثبت حصول الطالب على درجات يتم التأكيد على هذا الأمر ويتم التواصل معه من قبل الكنترول وإبلاغه بتعديل الدرجات وكذلك مكتب التنسيق.

وأكد أن التصحيح الإلكتروني هذا العام كان دقيقًا جدًا وكان هناك مراجعة أكثر من مرة وبالتالي كانت نسبة الحصول على درجات أو تعديل الدرجات كانت ضئيلة جدًا .

تحميل مواد تعليميه وتدريبية للطلاب على موقع الوزارة

وأشار إلى أن دكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بتحميل مواد تعليميه وتدريبية للطلاب على موقع الوزارة لمساعدتهم على فهم المواد الدراسية وفهم الأسئلة وتعظيم دور مجموعات الدعم المدرسي وتكثيف عددها من خلال تجهيز قاعات وهي بأسعار مناسبة للطلاب.

المتحدث الرسمي لوزارة التربية تعديل الدرجات ضئيلة التقديم الالكتروني مواد تعليمية موقع الوزارة

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