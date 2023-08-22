رئيس "الوطنية للانتخابات": الانتخابات الرئاسية بإشراف قضائى كامل حتى إعلان النتيجة

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن القضاة يشرفون على الانتخابات من اليوم الأول للإعلان عن الانتخابات، وخلال أيام الانتخابات، وفي كافة اللجان على رأس كل صندوق انتخابي، وحتى إعلان النتيجة.

ولفت إلى أن القانون لم ينص على إعلان النتيجة في اللجان الفرعية، وإنما يتم إعلان الحصر العددي، أما النتيجة تعلم من خلال الهيئة واللجان العامة، لكن كل مرشح له مندوب أو وكيل في اللجنة الفرعية، من حقه حضور عملية التصويت من اليوم الأول وحتى الفرز، ويحصل على الحصر العددي وهو مختلف عن إعلان النتيجة.