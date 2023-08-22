بوتين: نسعى إلى إيقاف هيمنة الدولار الأمريكى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة دول بريكس تمثل سكانها حوالي 40% من سكان العالم، لافتًا إلى أن هذا يدل على زيادة اقتصادها بنسبة تزيد علي 30%.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته بافتتاح قمة "البريكس"، أن هدف روسيا هو وجود علاقات بيننا وجو من الاستثمار الذي يجمعنا ويجمع قيمنا ويجعلنا نوقف الهيمنة للدولار الأمريكي، ولذلك فإنه قد زاد مقدار التجارة العالمية الخاصة بنا بما يعادل 18%، وبالتالي فإننا نريد أن نتباحث الانتقال إلى عملات أخرى ونريد أن نصل إلى الكثير من الأمور التي تجعلنا نتخلى عن الهيمنة الغربية، وبالتالي فهناك الكثير من البدائل التي لا بد أن ندركها، وقد أصبح ذلك أولوية أولى بالنسبة للدول الخمسة والتعاون بين تلك الدول أمر حتمي، حتى نستطيع الوصول إلى حلول يمكن من خلالها استخدام العملات بشكل مؤثر.