الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سامح مهران: ليلى علوي على رأس المكرمين بمهرجان للمسرح التجريبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إن المهرجان في نسخته الثلاثين، يُكرم الكثير من الأسماء منها المخرج خالد جلال، والفنانة ليلي علوي.

وأكد “مهران” في تصريحات له، أن النسخة 30 تضم العديد من العروض الهامة، مُشيرًا إلى مشاركة فرق مختلفة خاصةً الأوربية منها، والتي تنال إعجاب الجمهور المصري، إضافًة إلى كونها نافذة يطل منها المسرحيون، على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

جدير بالذكر أنه لأول مرة سيتم استخدام عناصر الذكاء الاصطناعي، ومن بينها الموسيقي وستكون تجربة مختلفة ونتمني يكون عرض يليق باسم المهرجان.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي


تجدر الإشارة إلى أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

اسماء المكرمين التجريبية الذكاء الاصطناعي الفنانة الكبيرة ليلى علوي القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

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