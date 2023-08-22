الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قلق بريطانى من الأوضاع فى السودان وواشنطن تأمل فى مواصلة الأونروا لعملها بجنين

السودان
السودان

عبّرت المملكة المتحدة، اليوم، عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع المتدهورة والمستمرة في السودان والأدلة المتزايدة التي تظهر ارتكاب جرائم ضد المدنيين في السودان.

وأكد وزير شئون إفريقيا في المملكة المتحدة أندرو ميتشل في بيان، اليوم، أن استهداف السكان المدنيين بشكل متعمد يعد جريمة حرب.

ودعا ميتشل الشركاء الدوليين إلى الانضمام إلى المملكة المتحدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تمويل وتسليح الأطراف المتحاربة، حيث سبق أن أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة عقوبات في يوليو تستهدف تجميد أرصدة الكيانات التجارية المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مؤكدةً استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية.

وأكد وزير شئون إفريقيا أن المملكة المتحدة ملتزمة بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان من خلال مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان.
 انتهاكات جنين

في سياق منفصل، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الأضرار التي لحقت بمخيم جنين نتيجة لعملية قوات الاحتلال الإسرائيلية.

جاء ذلك في إحاطة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وأكدت المندوبة الأمريكية أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأضرار التي لحقت بمخيم جنين بما في ذلك منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نتيجة لعملية القوات الأمنية الإسرائيلية في يوليو، مشيرة إلى أهمية أن تتمكن الأونروا من مواصلة عملها المنقذ للأرواح في هذه الفترة العصيبة.

كما وجهت المندوبة شكرها لمن دعم مناشدة الأونروا الطارئة بسخاء، وقالت "علينا أن نقدم جميعنا مساهمات كبيرة ومبكرة، فالأونروا تواجه نقصًا في التمويل وغالبًا ما لا تترافق بيانات الحكومات الداعمة مع مساهمات حقيقية".

واستشهد اليوم الثلاثاء، فتى فلسطينى من بلدة الزبابدة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى. 

وأفاد مدير مستشفى الرازى فى جنين فواز حماد باستشهاد الفتى عثمان عاطف أبو خرج "17 عامًا"، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. 

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