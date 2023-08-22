"هندسة منوف" تتأهل للدور قبل النهائي في تصفيات مسابقة "ECPC"

صعد فريق كلية هندسة منوف، ضمن الفرق التى تأهلت للتصفيات فى المسابقة المصرية للبرمجيات ECPC المقامة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، للمشاركة فى المرحلة الثالثة للمسابقة (قبل النهائية) على مستوى العرب ACPC وذلك للعام الرابع على التوالى وهذه المرحلة تعتبر من المرحلة التأهيلية للمرحلة العالمية ICPC.



كما يشارك فريق كلية الهندسة ضمن الفرق التي ستمثل مصر في المسابقة على مستوى مصر وأفريقيا في شرم الشيخ، ويضم فريق ( X Coders ) الطلاب: عبدالرحمن أحمد السرساوي، أحمد موسى عبدالحكيم، هندسة منوف تصعد إلى قبل النهائى فى المسابقة العربية للبرمجيات ACPC.