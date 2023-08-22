محافظ أسيوط يزور دير العذراء بدرنكة للتهنئة بختام الاحتفال برحلة العائلة المقدسة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دير السيدة مريم العذراء بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط، لتقديم التهنئة للأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لإيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها ولقيادات وشعب الكنيسة الأرثوذوكسية بمناسبة ختام الاحتفال السنوي بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية والتي يحتفل بها أقباط مصر كل عام فى الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 أغسطس.

وأشاد اللواء عصام سعد، بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها "دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية".

وبدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم لدير السيدة العذراء بدير درنكة بتفقد كنيسة المغارة والتي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم ثم تفقد أقسام الدير يرافقه الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لايبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها والأب بيشوي راعي كنيسة دير العذراء مريم حيث قام أسقف الدير بشرح رحلة العائلة المقدسة وإلقاء الضوء على أهمية الأماكن التاريخية والدينية بالدير والتي يقصدها الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وقدم التهنئة للأنبا يوأنس وقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة احتفالية ختام صوم العذراء مريم، معبرًا عن سعادته لمشاركة شعب وقيادات الكنيسة احتفالهم مشيرًا إلى جهود المحافظة لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها وتوفير جميع الخدمات والإمكانات اللازمة لزوار تلك الأماكن المقدسة، مشيدًا بدور نيافة الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس في المشاركة المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة وتوفير المشروعات المدرة للدخل للمرأة المعيلة ضمن أنشطة ومبادرات المحافظة، فضلًا عن تنظيم الاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء لتخرج بالشكل الرائع الذي يليق بمحافظة أسيوط موجهًا الشكر لقيادات الكنيسة ورعاة الدير على حفاوة الاستقبال والاستضافة الكريمة للقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

كما عبر الأنبا يوأنس عن سعادته بزيارة الوزير المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الصحافة والإعلام للدير للتهنئة باحتفال ذكرى رحلة العائلة المقدسة، موجهًا رسالة محبة وسلام لمحافظ أسيوط ولجميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية التي حرصت على حضور الاحتفالية وتقديم التهاني بهذه المناسبة الدينية والتاريخية، مشيدًا بقوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، مؤكدًا أن الليلة الختامية للاحتفال شهدت صلوات رفع البخور والموكب الذي يجول في جميع أرجاء الدير وإنشاد الترانيم والمدائح داخل ساحة الدير واستقبال قيادات المحافظة والمهنئين والتي اعقبها العظة الروحية وتسبحه نصف الليل واختتام الليلة بصلوات القداس الإلهي وسط استقبال وفود وسياح من مختلف كنائس العالم.

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