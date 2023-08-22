تدخل الأمن.. أسرة مريض تتشاجر مع العاملين بمستشفى إمبابة

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة نشبت في مستشفى إمبابة بين أسرة مريض والعاملين على رعايته.



أسرة مريض تتشاجر مع العاملين بمستشفى إمبابة

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة بنشوب مشاجرة داخل أحد المستشفيات في منطقة إمبابة، توجهت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن مشادة نشبت بين أفراد من أسرة مريض، وبعض العاملين بالمستشفى، متعلقة برعاية المريض تطورت إلى مشاجرة.



وتم التحفظ على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة للتحقيق، وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ وإعداد تقرير حولها لكشف ملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم والفصل في التحقيقات بين المتهمين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل نشوب مشاجرة فى محافظة أسوان

استقبلت مشرحة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، جثة هامدة لشاب لفظ أنفاسه الأخيرة إثر وقوع مشاجرة بين عائلات بأحدى القرى النوبية بمركز نصر النوبة، حيث إنه تم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة.



وترجع التفاصيل إلى تلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلات بقرية كشتمنة غرب التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن وقوع شاب قتيل إثر المشاجرة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة، واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية الموجودين بها من المواطنين والمقيمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وبالتحريات الأولية تبين أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها للوصول إلى الأسباب وراءها.