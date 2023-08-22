وزير الرياضة يُحدد موعد إجراء انتخابات الزمالك

كشف مصدر مقرب من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقفه بشأن تعيين لجنة كاملة لإدارة شؤون نادي الزمالك، بعد تعيين مدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي ومدير مالي.

موعد الانتخابات

وقال المصدر، إن وزير الرياضة تراجع عن فكرة تشكيل لجنة كاملة لمدة سنة، وكان خياره هو تبكير موعد الانتخابات وتشكيل مجلس جديد لمدة 4 مواسم؛ من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار داخل النادي.

وأوضح أن وزير الرياضة حدد إقامة الانتخابات في منتصف ديسمبر المقبل كحد أقصى، وسيتم إصدار بيان في الساعات المقبلة؛ لتوضيح الأمر برمته ومهمة عمل اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها في الساعات الماضية لحين إقامة الانتخابات.

دعم النادي

وعقد وزير الرياضة جلسة مع اللجنة الثلاثية للزمالك في الساعات الماضية، وشدد على تقديم الدعم الكامل لهم وللنادي من أجل الحفاظ على الاستقرار وحل المشاكل الموجودة في الوقت الحالي.

وأكد وزير الرياضة على ثقته الكاملة في اللجنة الثلاثية لعودة النادي إلى ما كان عليه من قبل وإرضاء طموحات الجماهير قبل بداية الموسم الجديد.

بدء المهمة

تسلمت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عملها بشكل رسمي، بعدما حضرت إلى مقر النادي اليوم الثلاثاء، من أجل تسلم النادي بصورة رسمية من الجهة الإدارية، وبدء مهام عملها.

ويتواجد حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وأيمن أبوسريع مدير النشاط الرياضي، في مقر القلعة البيضاء خلال إجراءات التسليم.