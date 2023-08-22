"الغذاء والدواء" الأمريكية توافق على تلقي الحوامل لقاح "فايزر"

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تلقي النساء الحوامل لقاح شركة "فايزر" المضاد للفيروس المخلوي التنفسي، وذلك خلال منتصف الثلث الثالث من الحمل لحماية أجنتهن.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن شركة فايزر قولها - في بيان لها - "إن الموافقة تسمح بإعطاء اللقاح للنساء بعد مرور ما يتراوح بين 32 و36 أسبوعا من بداية الحمل لمنع إصابة الجهاز التنفسي السفلي بالعدوى أو الأعراض المرضية الشديدة عند الرضع، حتى يصلوا إلى عمر 6 أشهر".

وكانت لجنة بإدارة الأغذية والعقاقير من خبراء خارجيين قد أيدت في وقت سابق سلامة وفعالية لقاح فايزر المضاد للفيروس المخلوي التنفسي بالنسبة للنساء، خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل.

يشار إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس شائع يسبب عادة أعراض خفيفة تشبه نزلات البرد، لكن يمكنه أن يؤدي أيضا للإصابة بأعراض مرضية شديدة ودخول المريض للمستشفى.