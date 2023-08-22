اليوم.. محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

تنظر محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، محاكمة 10 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم، في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح إحدى شركات المقاولات.

وكانت جهات التحقيق أسندت للمتهمين اتهامات بالنصب على الفنان في مبلغ مليون و900 ألف جنيه في منطقة المقطم بالقاهرة.

وكشفت التحريات الأولية أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.