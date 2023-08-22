الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير دولى: مصر تتصدر صناعة الأزياء فى أفريقيا بإيرادات كبيرة

مصر
مصر

أكد تقرير دولي أن مصر تتصدر صناعة الأزياء في أفريقيا بايرادات كبيرة، بسبب مكانتها كوجهة سفر رائدة على خريطة السياحة الدولية.

وقال موقع “Apparel Resources” الهندي المعني بصناعة الأزياء، إن مصر ترسم مسارًا للسيطرة على مشهد الموضة الأفريقي، بما في ذلك الإكسسوارات والملابس والأحذية.

ومن المتوقع أن تصل صناعة الأزياء في مصر إلى 1.28 مليار دولار أمريكي في عام 2023، لتواصل اتجاهها التصاعدي، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 2.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مع معدل نمو سنوي مركب يزيد بنسبة مذهلة تبلغ 16.40%.

وأكد التقرير، أنه من المتوقع أن يكون لدى مصر قاعدة مستخدمين تبلغ 56.4 مليونًا في مجال الأزياء بحلول عام 2027. 

وأضاف أيضا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل انتشار المستخدمين في مصر، والذي يبلغ حاليًا 33.3%، إلى 47.1% بحلول عام 2027.

وقال التقرير إن سمعة مصر كوجهة سفر رائدة، والتي تجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم، تدعم صناعة الأزياء بشكل أكبر لأن السياح كثيرًا ما يذهبون للتسوق وشراء الملابس والهدايا المحلية.

الافريقي الإكسسوارات الهدايا السياحة الدولية السياحة المسافرين

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