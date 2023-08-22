الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حصول مسجد الرضوان بالفيوم على شهادة ضمان الجودة والاعتماد فى الدعوة

حصول مسجد الرضوان
حصول مسجد الرضوان بالفيوم

حصل مسجد الرضوان بقرية فيديمين بمحافظة الفيوم، على شهادة  ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) الأولى.

وقال الدكتور محمد الشيمي،  وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ )  الأولى لمسجد الرضوان، بناء على تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وعلى الزيارات الميدانية للجنة، والتي أشادت بالمسجد.  

وأوضح وكيل الوزارة، أن مسجد الرضوان يعد أول  مسجد على مستوى المحافظة يحصل على هذه الشهادة، مشيرًا  إلى أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد من مبنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي.

واضاف الشيخ طبيب أحمد عبد الرشيد، إمام السمحد،  أن مسجد الرضوان تم بناءه عام 1964م، وتم هدمه عام 2022م، وأعيد إنشاؤه وتطويره وتم افتتاحه 2023م، حيث تبلغ مساحة المسجد 450 مترًا، ويحتوي على  3 قباب ومأزنتين سعة أربعة أدوار، وبه 12 دورة مياه، كل دور به 4 دور مياه، وسعة المسجد 3000 آلاف مُصلي.

حصول مسجد
حصول مسجد" الرضوان"بالفيوم على شهادة ضمان الجودة والاعتماد
حصول مسجد الرضوان الفيوم شهادة ضمان الجودة والاعتماد

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