الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد محمود: العلمين لا تقل أهمية عن المدن العالمية والمهرجان أسعد الجميع

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الناقد الفني خالد محمود، إن مهرجان العلمين أصاب الهدف، ونجح في عمل جذب كبير لمنطقة العلمين، خاصة أنه مهرجان له خصوصية شاملة، تضمن فنونا شعبية، ومطربين عالميين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج "العالم علمين"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن جمهور مهرجان العلمين مواطنيون ليسوا من مرتادي الحفلات، وهذا المهرجان الجميع يسعد به.

ولفت إلى أن العلمين لا تقل أهمية عن المدن العالمية، ويستقبل نجوما عالميين، أحيوا حفلات في مدن عالمية، مردفًا: "مفيش دولة تعمل مهرجان متواصل طوال هذه المدة، وبهذا التنوع من النجوم، من مصر والعالم العربي".

وأوضح أن استقبال الرابر الأمريكي العالمي روس، يغطي ما حدث في واقعة ترافيس سكوت، ويؤكد أن مصر ليست طاردة للنجوم العالميين. 

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