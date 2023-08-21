أولياء الأمور عن أسعار اللانش بوكس لـ"الدستور": تبدأ من 60 جنيهًا

تستعد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، في كافة المحافظات في المدارس الحكومية، والخاصة، والرسمية، والرسمية للغات، وغيرها.

لاونش بوكس

الأهالي في سوق الفجالة يبحثون عن أرخص لانش بوكس

الأمر الذي دفع أولياء الأمور إلى شراء اللانش بوكس والزمزمية للإستعداد لمارثون العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، إذ توافد عدد كبير من الأهالي لسوق الفجالة لشراء احتياجاتهم من الأدوات المدرسية، قبل البدء الفعلي لموسم الدراسة والذي عادًة يبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023.

في هذا السياق رصدت "الدستور" إقبال الأهالي على باعة اللانش بوكس والزمزميات وزجاجات المياه، للوقوف على رأيهم في المنتجات المطروحة في أكبر وأقدم أسواق الأدوات المدرسية، سوق الفجالة في رمسيس التابعة لمحافظة القاهرة.



قالت حنان عبدالله، إحدى المواطنات، وولي أمر لطالبين في مراحل تعليمية مختلفة، قاطنة في حي عابدين في محافظة القاهرة لـ"الدستور" إن أسعار اللانش بوكس تختلف على حسب الخامة، خاصًة وأن هناك أنواع مطروحة من البلاستيك رديئة جدًا، معقبه: "الأسعار في متناول المواطنين خاصًة وأنها لم تزيد لأن موسم الدراسة وشراء المستلزمات المدرسية لم يبدأ بعد".



وقالت علا محمد، إحدى المواطنات، وولي أمر لثلاث طلاب في مراحل تعليمية مختلفة، القاطنة في منطقة مارجرجس، التابعة لمحافظة القاهرة، لـ"الدستور" إن اللانش بوكس أسعاره تبدأ من 60 جنيهًا، وتصل لـ 150 جنيهًا، وذلك على حسب الجودة والخامة، معقبة: "كل دة ولسة الزيادة الجديدة مطبقتش".

فيما أوضحت منال محمد، إحدى المواطنات، وولي أمر لطالبين في مراحل تعليمية مختلفة، القاطنة في منطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" أن التجار لديهم مرونة في الأسعار، وفي حال أخذ كمية يقدم البائع تخفيض، منوهة: "الجودة ممتازة مقابل السعر".

لاونش بوكس

لاونش بوكس

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