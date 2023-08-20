الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلال الدوى: 90% من مخرجات الحوار الوطنى أنجرها الرئيس السيسى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

علق الكاتب الصحفي، بلال الدوي، علي استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هناك راحة نفسية لدي المواطن المصري أن هناك حوارا بين الدولة المصرية والأحزاب السياسية وجميع فئات الشعب المصري المتمثلة في الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والمسئولين عن الجامعات.

وأضاف أن القوي السياسية لسنوات طويلة كانت تطلب الحوار مع الدولة دون أي رد فعل، موضحاً أن الدكتور رفعت السعيد كان يطلب في جريدة الأهالي حوارا مع الدولة دون استجابة.

وأشار إلى أن أهمية وقوة أي حوار يعرض أن يتم السماع لها والاستجابة لها، دون أن يكون هناك كلام في العموم، موضحاً أن 90% من مخرجات الحوار الوطني وتوصياته أنجزها الرئيس السيسي بسهولة في ملف الصحة وغيره من الملفات.

بلال الدوي السيسي الحوار الوطنى الحياة اليوم لبنى عسل

مواد متعلقة

حالة من السعادة والانبهار بين حضور مهرجان "العالم علمين"

أمين عام الجامعات الخاصة: لدينا 54 هيئة غير حكومية تقدم خدمات التعليم في مصر

حامد فارس: مصر تؤيد وجود سياسة شرعية قوية فى ليبيا

اقتصادي: توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة حتى مارس 2024

خبير تربوى يوضح أهمية برامج تأهيل المعلمين الجدد

عماد الدين حسين: الرئيس السيسى أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطنى

هل يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الثالث من العام الجاري؟.. اقتصادي يُجيب

اقتصادى يوضح دلائل مطالب الصين من البنوك بزيادة الاقتراض وتقليص مخاطر الديون

الأكثر قراءة

هل نعود للكمامة من جديد؟.. حسام حسنى يكشف حقيقة ظهور متحور كورونا بمصر

تقارير جزائرية تكشف وجهة القندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

إخماد حريق الإدارة التعليمية في قنا.. والخسائر: غرفة شؤون الطلبة

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

لتنقيبهم عن الآثار.. استمرار حبس نصف "دستة أشرار" بالسيدة زينب

"النقل" تصدر بيانًا بشأن تكدس الشاحنات أمام منفذى أرقين وقسطل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة