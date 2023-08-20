بلال الدوى: 90% من مخرجات الحوار الوطنى أنجرها الرئيس السيسى

علق الكاتب الصحفي، بلال الدوي، علي استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن هناك راحة نفسية لدي المواطن المصري أن هناك حوارا بين الدولة المصرية والأحزاب السياسية وجميع فئات الشعب المصري المتمثلة في الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والمسئولين عن الجامعات.

وأضاف أن القوي السياسية لسنوات طويلة كانت تطلب الحوار مع الدولة دون أي رد فعل، موضحاً أن الدكتور رفعت السعيد كان يطلب في جريدة الأهالي حوارا مع الدولة دون استجابة.

وأشار إلى أن أهمية وقوة أي حوار يعرض أن يتم السماع لها والاستجابة لها، دون أن يكون هناك كلام في العموم، موضحاً أن 90% من مخرجات الحوار الوطني وتوصياته أنجزها الرئيس السيسي بسهولة في ملف الصحة وغيره من الملفات.