"الأدب المصرى فى الخارج".. أبرز الكتب المصرية المترجمة للغات أجنبية خلال 2023

صدر خلال عام 2023 العديد من الترجمات للكتب المصرية التي تنوعت بين الأدب والدراسات البينية من اللغة العربية للغات الأجنبية؛ سواء عن المركز القومي للترجمة أو دور نشر خاصة، وإن جاءت الترجمة للغة الإنجليزية فى الصدارة عن اللغات الأجنبية الأخرى.. فى السطور التالية نرصد أبرز الكتب المصرية التى ترجمت للغات أجنبية خلال عام 2023:

بيت القبطية لأشرف العشماوي فى ترجمة إنجليزية

أعلن الكاتب أشرف العشماوى عن صدور الترجمة الإنجليزية لروايته "بيت القبطية" في الولايات المتحدة الأمريكية عن دار نشر Hoopoe Fiction، والتي تأتى بعد مرور 4 سنوات على صدورها لأول مرة فى مصر.

يشار إلى أن النسخة الإنجليزية من رواية "بيت القبطية" من ترجمة بيتر دانيال، بينما جاء تصميم الغلاف من إدارة النشر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقدم لها الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد.

رواية "بيت القبطية" كانت قد صدرت لأول مرة فى مصر عام 2019 عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، ووصلت إلى القائمة القصيرة فى جائزة ساويرس الثقافية منذ عامين.

"الطوق والإسورة" ليحيي الطاهر عبدالله بالروسية

المركز القومى للترجمة أعلن منذ شهور قليلة عن قرب صدور أول كتاب ضمن مشروع الترجمة عن اللغة العربية بالمركز؛ وهي رواية "الطوق والإسورة" للكاتب الكبير يحيي الطاهر عبدالله مترجمة إلى اللغة الروسية.

تدور رواية الطوق والإسورة في قرية بجنوب الصعيد حول أسرة منكوبة؛ حيث الزوجة التي تعيش مع زوج مشلول ومصاب بالسل وابنتهما فهيمة، فيما سافر نجلهما بحثًا عن الرزق.

"بساتين البصرة" لمنصورة عزالدين بالفرنسية

من اللغة العربية إلى الفرنسية صدرت ترجمة رواية "بساتين البصرة" للروائية منصورة عزالدين، والصادرة في نسختها العربية عن دار الشروق.

واحتفت الروائية منصورة عزالدين، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصدور الترجمة، قائلة: "صدرت أخيرًا الترجمة الفرنسية لبساتين البصرة".

فى الوقت نفسه صدر عن المركز القومى للترجمة عدد من الطبعات العربية من اللغات الإنجليزية لكتاب عرب مثل كتاب «الجندر والوطن والرواية العربية مصر 1892-2008»، للكاتبة هدى الصدة ومن ترجمة هالة كمال.

وصدر هذا الكتاب لأول مرة باللغة الإنجليزية عام 2012 عن دار نشر جامعة إدنبرة بإسكتلندا ودار نشر جامعة سيراكيوز بأمريكا، ليقدم نموذجًا متميزًا في الدراسات البينية الجامعة بين الدراسات الأدبية وما بعد الكولونيالية ودراسات الجندر، ونشأة الرواية العربية.