الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شوشة: ميناء العريش البحري سينقل شمال سيناء "نقلة حضارية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال د.محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن إنشاء ميناء العريش البحري سينقل المحافظة نقلة حضارية وتنموية كبيرة، لما له من مردود اقتصادي كبير.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه بمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد برئاسة عزيز مطر، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أن الميناء سيقوم بتوفير فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة وأن أولوية التعيينات في الميناء ستكون لسكان حي الميناء.

أشار إلي أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة تنموية كبيرة في شمال سيناء من خلال أنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبيرة وعلي رأسها ميناء العريش البحري وخط السكة الحديد والمدن الجديدة والتجمعات التنموية والزراعية.

وأكد المحافظ أن أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية سيكون على أرض شمال سيناء، وذلك بعد اتصال هاتفي مع أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وهنأ محافظ شمال سيناء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية عقب تشكيل المجلس الجديد، مشيدًا بدور الغرفة التجارية في توفير السلع الأساسية والمأكل والمشرب للمواطنين خلال الظروف التي مرت بها المحافظة.

من جانبه، وجه عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر إلى محافظ شمال سيناء علي الدعم المتواصل للغرفة، مؤكدًا أن نجاح الغرفة التجارية في أداء مهامها يتوقف علي دعم المحافظ لها في المقام الأول.

وطالب مطر المحافظة بتخصيص قطعة أرض لبناء مبني للغرفة التجارية بشمال سيناء علي أحدث الطرز المعمارية، لافتًا إلى أنه تم تطوير مبني الغرفة التجارية الحالي مؤخرًا بمبلغ 1.2 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وتزويدها بأحدث وسائل التكنولوجيا والأثاث، فضلًا عن ميكنة الخدمات التي تقدمها للتجار لتوفير الوقت والجهد.

مصر سيناء شمال سيناء ميناء العريش

الأكثر قراءة

بيهددني بالفضيحة.. بلاغ ضد أستاذ جامعي بتهمة التعدي على زوجته

رأسه مقابل "كوز درة".. تفاصيل نحر ابن العم لعنق طفل في سوهاج

ذبحها طليقها فى الشارع.. التصريح بدفن جثة "سيدة الكوافير" بالفيوم

النيابة الإدارية تعاين موقع مصرع طفلة أثناء استحمامها ببلطيم

ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

"أباتشى" الأمريكية تُخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار جديدة فى مصر العام المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة