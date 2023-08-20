شوشة: ميناء العريش البحري سينقل شمال سيناء "نقلة حضارية"

قال د.محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن إنشاء ميناء العريش البحري سينقل المحافظة نقلة حضارية وتنموية كبيرة، لما له من مردود اقتصادي كبير.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه بمجلس إدارة الغرفة التجارية الجديد برئاسة عزيز مطر، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أن الميناء سيقوم بتوفير فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة وأن أولوية التعيينات في الميناء ستكون لسكان حي الميناء.

أشار إلي أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة تنموية كبيرة في شمال سيناء من خلال أنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبيرة وعلي رأسها ميناء العريش البحري وخط السكة الحديد والمدن الجديدة والتجمعات التنموية والزراعية.

وأكد المحافظ أن أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية سيكون على أرض شمال سيناء، وذلك بعد اتصال هاتفي مع أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وهنأ محافظ شمال سيناء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية عقب تشكيل المجلس الجديد، مشيدًا بدور الغرفة التجارية في توفير السلع الأساسية والمأكل والمشرب للمواطنين خلال الظروف التي مرت بها المحافظة.

من جانبه، وجه عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر إلى محافظ شمال سيناء علي الدعم المتواصل للغرفة، مؤكدًا أن نجاح الغرفة التجارية في أداء مهامها يتوقف علي دعم المحافظ لها في المقام الأول.

وطالب مطر المحافظة بتخصيص قطعة أرض لبناء مبني للغرفة التجارية بشمال سيناء علي أحدث الطرز المعمارية، لافتًا إلى أنه تم تطوير مبني الغرفة التجارية الحالي مؤخرًا بمبلغ 1.2 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وتزويدها بأحدث وسائل التكنولوجيا والأثاث، فضلًا عن ميكنة الخدمات التي تقدمها للتجار لتوفير الوقت والجهد.