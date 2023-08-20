الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا ضخما بالساحل الشمالي.. الخميس

رامي صبري
رامي صبري

يستعد النجم رامي صبري لاحياء حفلا غنائيا ضخما مساء يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري وذلك داخل إحد القرى السياحية الشهيرة بمنقطة الساحل الشمالي بمصر.

ويقدم رامي لجمهوره خلال الحفل مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها “ملك الفرفشة، كعب علي، كلمة، غريب الحب، هموت من غيرها، انتي بتهزري، عيونه لما قابلوني، شطبنا، بقابل ناس، فارق معاك، أسيبك يومين، الراجل، أنا معاه، أهد الدنيا، الكلام كله عادي، ما بلاش تقولي" وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.

ويستعد رامي صبري لإحياء أولى حفلات "موسم الكويت" والمقرر إقامته في يوم 22 سبتمبر المقبل ويشاركه في الحفل كل من النجم أحمد سعد والمطرب بدر الشعيبي ويقام الحفل في قاعة “آرينا كويت”.

آخر أعمال رامي صبري الغنائية

وطرح النجم رامي صبري الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “كعبك عِلي” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وتوزيع موسيقي جلال حمداوي، والأغنية من ألحان رامي صبري.

وتعتبر أغنية “كعبك عِلي" هي ثاني أغنيات رامي صبري خلال موسم صيف 2023 بعد أغنية “ملك الفرفشة” التي طرحها مؤخرا وتعاون فيها رامي مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب الكلمات، والأغنية من ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل، وتقول كلمات الأغنية: “يا ملكِ الفرفشة والروقان والنعنشة قبلك دُنيتى كانت صورة مِنغمشة عمايلك مُدهشة معششة فى قلبي أعمل إيه؟ تضحكلى الضحكه أروق وأصفىّ تعدِل مزاجى قوام إنت اخترعت إزاى وصفه بتجمِل الأيام يا خاطفنى حتة دين خطفه يابو أحلى كلام أنت اللى وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف ده انت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف خليتنا ف السما عليتنا اتفضل شوف”.

النجم رامي صبري رامى صبرى الساحل الشمالى ملك الفرفشة كعب علي لساحل الشمالي

الأكثر قراءة

سر عدم توقيع جمال عبدالحميد على استقالته من مجلس الزمالك

"ماتت بالفستان الأبيض".. تفاصيل مصرع عروس المنصورية ونجاة عريسها من غرق سيارة الزفة

عقر فتاة.. ضبط المتهمين بقتل كلب بالجيزة

الإنقاذ النهرى تعثر على جثمان شاب غرق فى بالإسكندرية

"طلقة بالرأس".. فحص كاميرات المراقبة لحل لغز جريمة ميدان لبنان

قائمة أسعار الأرز المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة